Скучает по СССР и поддерживает МП: куда пропал Алексей Дивеев-Церковный

Дивеев-Церковный подыгрывает российской пропаганде.

Алексей Дивеев-Церковный

Алексей Дивеев-Церковный живет за границей

О чем он пишет в соцсетях

Когда-то популярный украинский ведущий и продюсер Алексей Дивеев-Церковный, который живет за границей, иногда напоминает о себе скандальными публикациями.

Как стало известно из соцсетей ведущего, он скучает по СССР, поддерживает МП и не показал свою четкую позицию насчет террористического вторжения РФ в Украину.

В мае 2022 года Алексей признался, что остался жить в Берлине, где "оказался волею судьбы", что очень возмутило украинцев.

Также однажды он прокомментировал публикацию Марии Бурмаки, где восхвалил СССР, когда украинцы и русские жили дружно, но украинцы напомнили ему о репрессиях, уничтожении украинских книг и Голодоморе.

Алексей Дивеев-Церковный скучает по СССР / фото: скрин facebook.com

Оказывается, Дивеев-Церковный часто повторяет российскую пропаганду в соцсетях и в прошлом году даже поздравил митрополита УПЦ МП Онуфрия с 80-летием. Также он назвал войну в Украине "братским кровопролитием" и стал на защиту московского патриархата.

Алексей Дивеев-Церковный поддерживает МП / фото: скрин instagram.com, Алексей Дивеев-Церковный

О персоне: Алексей Дивеев-Церковный Алексей Дивеев-Церковный - украинский телеведущий, продюсер. В 2013 году крестился, крестным отцом Алексея стал харьковский политик Михаил Добкин. Крещение проводил митрополит Владимир (по версии Москвы) в одной из церквей УПЦ московского патриархата. Крестной матерью Дивеева стала российская актриса Лариса Удовиченко.

