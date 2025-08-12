Скучает по СССР и поддерживает МП: куда пропал Алексей Дивеев-Церковный

Вы узнаете:
- Алексей Дивеев-Церковный живет за границей
- О чем он пишет в соцсетях
Когда-то популярный украинский ведущий и продюсер Алексей Дивеев-Церковный, который живет за границей, иногда напоминает о себе скандальными публикациями.
Как стало известно из соцсетей ведущего, он скучает по СССР, поддерживает МП и не показал свою четкую позицию насчет террористического вторжения РФ в Украину.
В мае 2022 года Алексей признался, что остался жить в Берлине, где "оказался волею судьбы", что очень возмутило украинцев.
Также однажды он прокомментировал публикацию Марии Бурмаки, где восхвалил СССР, когда украинцы и русские жили дружно, но украинцы напомнили ему о репрессиях, уничтожении украинских книг и Голодоморе.
Оказывается, Дивеев-Церковный часто повторяет российскую пропаганду в соцсетях и в прошлом году даже поздравил митрополита УПЦ МП Онуфрия с 80-летием. Также он назвал войну в Украине "братским кровопролитием" и стал на защиту московского патриархата.
О персоне: Алексей Дивеев-Церковный
Алексей Дивеев-Церковный - украинский телеведущий, продюсер. В 2013 году крестился, крестным отцом Алексея стал харьковский политик Михаил Добкин. Крещение проводил митрополит Владимир (по версии Москвы) в одной из церквей УПЦ московского патриархата. Крестной матерью Дивеева стала российская актриса Лариса Удовиченко.
