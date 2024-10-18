Собчак публично унизила пропагандиста и мужа Скабеевой

Российские пропагандисты напоминают пауков в банке.

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Собчак выставила Попова дураком / Коллаж Главред, фото Lenta.ru, Стархит

Российская ведущая Ксения Собчак, которая называет себя журналисткой и поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, высмеяла пропагандиста Евгения Попова, мужа российского сливного бачка Ольги Скабеевой.

Как пишет российский пропагандистский ресурс Стархит, перепалка между пропагандистами началась с поста Собчак. Она опубликовала видео с заседания по законопроекту о запрете чайлдфри, на котором в качестве депутата присутствовал пропагандист Попов. Собчак написала: "Попов робко намекнул, что явление чайлдфри не очень-то распространенное у нас в России, можно сказать чуждое. И пояснил, что гуглил паблики с тематикой чайлдфри — и у них относительно немного подписчиков".

Между тем, Попов обиделся и обратился к Собчак на "ты". Он также использовал дворовое "детка".

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"Дорогая Ксюша. Робко — это ты делаешь попытки вернуться в нормальность и осознать наконец, где же твоя родина. Не мой стиль. Как депутат, я четко и ясно в ходе обсуждения громкого законопроекта задаю вопросы, которые справедливо беспокоят моих избирателей. И коллега Аиткулова, кстати, убедительно, подробно и в деталях на эти вопросы отвечает. Это парламентаризм, детка. И если бы ты умела гуглить, то давно бы ознакомилась с моей позицией и сомнениями по законопроекту о запрете движения чайлдфри", — написал Попов.

Кто такая Ксения Собчак Ксения Собчак - российская журналистка, пропагандистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.

Собчак не смогла пройти мимо откровенного хамства и выдала ответ Попову.

Собчак возмутилась прозвучавшими обращениями "Ксюша" и "детка" и отметила, что уже давно имеет статус и регалии, поэтому обращаться к ней нужно на "вы". А вот по имени ее может называть только глава государства.

"Евгений, как депутату, вам стоит четко и ясно взять себя в руки, прийти в чувство и выйти из образа соседа в трениках, который выходит на лестничную площадку покурить с похмелыги и учит соседку жизни. „Парламентаризм, детка", „умела бы гуглить", обращение на „ты". Это так вас к высшему законодательному органу готовили, отучали уважать незнакомых женщин в Интернете?

"Ксюша" еще эта. Кому "Ксюша"-то, вам? Это я Владимиру Владимировичу Путину "Ксюша", а для вас — Ксения. Можете добавить отчество по желанию. Смешно, что в посте-то исходном я была на вашей стороне и специально написала, что голос разума среди всего этого мракобесия был, хоть звучал одиноко, но нет, надо выслужиться", - возмутилась пропагандистка.

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Отметим, Ксения Собчак недавно написала, что у нее разрывается сердце, когда она думает о мирных людях, ставших жертвами войны "везде и всюду". А потом, она говорит о "своих" россиянах. О том, что мол даже если они "были неправы, жестоки и неверно поступали", они все равно "твои".

А также Ксения Собчак высказалась в отношении российского актера Анатолия Белого, который открыто осудил военное вторжение террористической России в мирную Украину.

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