Совсем взрослая дочь Тома Круза показалась на прогулке

Подросток приехала прогуляться в соседнем городе.

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Том Круз не общается со своей дочерью/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Дочь голливудского актера Сури Круз вернулась в Нью-Йорк на первые выходные большого дебюта мамы Кэти Холмс в "Нашем городе" на Бродвее.

18-летняя девушка, которая учится в колледже в Пенсильвании, была сфотографирована с подругой в воскресенье Page Six.

Хотя неясно, куда направлялась пара, студентка Карнеги-Меллона взяла с собой в путешествие свою кошку Элеанор.

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Дочь Холмс и Тома Круза носила пушистую кошку в мягкой черной переноске. Она оделась по осенней погоде в джинсы, синий полосатый свитер и кеды Converse.

Посмотреть фото Сури Круз можно посмотреть тут

Хотя неясно, как долго девушка собирается находится в городе, у нее, как ни странно, есть неделя отпуска на осенние каникулы, согласно официальному календарю университета. Занятия возобновляются 21 октября.

Кто такая Сури Круз Сури Круз — американская знаменитость, дочь американских актеров Кэти Холмс и Тома Круза. Том Круз и Кэти Холмс были счастливы вместе несколько лет назад. Однако его отношения с Кэти и его дочерью Сури закончились когда пара рассталась. Брак продлился всего шесть лет. Том Круз не общается со своей дочерью.

Ее школьные каникулы удачно совпали с началом шоу Холмс на Бродвее, которое открылось в четверг вечером в театре Этель Берримор.

Хотя Сури, по всей видимости, не присутствовала на премьере, несколько других членов семьи звезды "Бухты Доусона" пришли пожелать ей всего наилучшего.

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Напомним, ранее стало известно о том, что Том Круз закрутил новый роман с дочерью экс-депутата Госдумы РФ Эльсиной Хайровой и уже познакомился с ее детьми от брака с российским олигархом.

ранее стало известно о том, что Том Круз потратит на свой новый фильм в космосе 200 миллионов долларов США. О съемках ленты на МКС актер говорил еще три года назад.

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