Ступка показал свою "любимую кицюню" в купальнике

Кратко:
- Как сейчас выглядит девушка Дмитрия Ступки
- По какому поводу он обратился
Украинский актер Дмитрий Ступка, который перебрался жить в США, опубликовал серию фотографий, на которых поздравил сам себя с днем рождения и показал свою возлюбленную.
На своей странице в Instagram, он опубликовал пост и серию фотографий.
Я благодарен за все, что было – за победы и за поражения, за уроки и за опыт, которые сделали меня тем, кто я. Спасибо всем, кто был и есть рядом на этом пути. Отдельно спасибо маме и папе за жизнь. И моей любимой кицюне – за поддержку во всех моих падениях и взлетах, за веру в меня даже тогда, когда я сам в себе сомневался. 39 – это не предел. Это точка, с которой начинается новый виток жизни. И я иду дальше с верой, силой и желанием творить", - сообщил своим подписчикам скандальный актер.
Он также показал фото своей "кицюни" в купальнике.
Пара позирует на фоне водопада и откровенно целуется на камеру.
На других фото сам Ступка демонстрирует свою размеренную и счастливую жизнь.
О персоне: Дмитрий Ступка
Дмитрий Остапович Ступка – украинский актер театра и кино. Актер киевского театра имени Ивана Франко (2009-2022). Сын Остапа Ступки и внук Богдана Ступки.
