Ступка показал свою "любимую кицюню" в купальнике

Алена Кюпели
6 сентября 2025, 17:08
43
Дмитрий Ступка живет в США и отмечает свой 39-й день рождения.
Дмитрий Ступка, Юлия Барабанова
Дмитрий Ступка и Юлия Барабанова уже вместе несколько лет / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Ступка

Кратко:

  • Как сейчас выглядит девушка Дмитрия Ступки
  • По какому поводу он обратился

Украинский актер Дмитрий Ступка, который перебрался жить в США, опубликовал серию фотографий, на которых поздравил сам себя с днем рождения и показал свою возлюбленную.

На своей странице в Instagram, он опубликовал пост и серию фотографий.

видео дня

Я благодарен за все, что было – за победы и за поражения, за уроки и за опыт, которые сделали меня тем, кто я. Спасибо всем, кто был и есть рядом на этом пути. Отдельно спасибо маме и папе за жизнь. И моей любимой кицюне – за поддержку во всех моих падениях и взлетах, за веру в меня даже тогда, когда я сам в себе сомневался. 39 – это не предел. Это точка, с которой начинается новый виток жизни. И я иду дальше с верой, силой и желанием творить", - сообщил своим подписчикам скандальный актер.

Он также показал фото своей "кицюни" в купальнике.

Пара позирует на фоне водопада и откровенно целуется на камеру.

На других фото сам Ступка демонстрирует свою размеренную и счастливую жизнь.

Дмитрий Ступка живет в США
Дмитрий Ступка живет в США / фото: facebook.com, Дмитрий Ступка

О персоне: Дмитрий Ступка

Дмитрий Остапович Ступка – украинский актер театра и кино. Актер киевского театра имени Ивана Франко (2009-2022). Сын Остапа Ступки и внук Богдана Ступки.

