Следователь Орест должен раскрыть дерзкое убийство на популярном кулинарном шоу.

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Телеканал 2+2 начал съемки новогоднего комедийного детектива / Фото пресс-службы 2+2

Телеканал 2+2 начал съемки новогоднего комедийного детектива "Чертова сковорода". Это приключенческая четырехсерийная лента с запутанным сюжетом, неожиданными поворотами, юмором и новогодней магией.

Сюжет разворачивается с загадочного убийства во время финала популярного кулинарного шоу "Чертова сковорода". Капитан Орест Петимко до конца года должен найти преступника, чтобы получить желаемое звание майора и устроить незабываемый новогодний праздник для дочери. Под подозрением - каждый, кто был на площадке. И у каждого есть своя тайна и скелеты в шкафу. Зрители станут свидетелями коварных закулисья шоу, интриг и неожиданных разоблачений. Кто же поможет Оресту вывести всех на чистую воду?

Детектив "Чертова сковорода" можно будет увидеть уже в январе следующего года на канале 2+2. / Фото пресс-службы

"Новогодний комедийный детектив - это эксперимент для канала 2+2. Мы хотим удивлять зрителя новыми историями, создавать позитивное настроение. Это не просто интригующая детективная история, приправленная качественным юмором. Она также о том, что даже в темные времена случаются чудеса", - отметил креативный продюсер 2+2 Сергей Карпенко.

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Главного героя играет популярный актер театра и кино Артемий Егоров, его дочь - юная актриса Мария Мархай. Также в ленте снимаются Денис Мартынов, Кристина Дейлик, Владлена Дедкова, Елена Олар, Александр Сугак, Константин Октябрьский, Юрий Дяк, Дарья Петрожицкая, Александра Панасевич, Ольга Атанасова, Валерия Жилюк, Сергей Кияшко, Дмитрий Суржиков, Татьяна Печенкина и другие.

Сериал снимает продакшн-студия "SFERA FILM" по заказу канала 2+2. Авторы сценария: Артем Кобзан, Марк Лимаренко. Оператор: Сергей Граблев. Режиссер: Александр Кириенко. Продюсеры: Сергей Кизима, Сергей Карпенко, Дмитрий Сафановский, Вадим Червяков. Исполнительный продюсер: Роман Омельчук.

Зрители увидят новый приключенческий детектив "Чертова сковорода" уже в январе следующего года на канале 2+2.

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