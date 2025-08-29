Терпение лопнуло: принц Уильям принял радикальное решение по поводу Гарри

Доброта принца Уильяма закончилась.

https://glavred.info/starnews/terpenie-lopnulo-princ-uilyam-prinyal-radikalnoe-reshenie-po-povodu-garri-10693721.html Ссылка скопирована

Принц Гарри, принц Уильям - королевская семья Великобритании / колаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal, princeacndprincessofwales

Кратко:

Как принц Уильям уступал брату после "Мегзита"

Почему принцу Гарри больше не следует ждать услуг от брата

Наследник британского престола принц Уильям неоднократно помогал и делал уступки своему брату, принцу Гарри, даже после его отдаления от королевской семьи. Но всему хорошему приходит конец — своими последними действиями муж Меган Маркл окончательно исчерпал терпение брата. Об этом сообщает RadarOnline.

Источники издания сообщили, что принц Уильям жалеет о том, что так сильно уступал брату, который предал королевскую семью и его лично. Последним гвоздем в крышку гроба отношений братьев стала публикация мемуаров Гарри "Запасной". Но до этого наследник британского престола еще теплил надежду наладить отношения с братом.

видео дня

"Годами Уильям играл роль миротворца. Он сглаживал конфликты Гарри с семьей и корректировал планы, чтобы Гарри не чувствовал себя отстраненным", — утверждают источники издания.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон - примирение семьи/ фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Принц Уильям и Кейт Миддлтон сделали несколько ярких жестов в поддержку Гарри и Меган после их ухода из королевской семьи. Первым из них стала процессия в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве. Несмотря на то, что они должны были пройти рядом с королем Карлом и королевой Камиллой, Уильям и Кейт присоединились к Гарри и Меган, которые уже объявили о разрыве с королевской семьей, в знак солидарности и поддержки.

Принц Гарри и Меган Маркл участвуют в процессии в честь Дня Содружества / фото: instagram.com, sussexroyal

Следующим королевским жестом от принца Уильяма стали похороны их венценосных бабушки и дедушки. Во время прощания с принцем Филиппом Уильям решил не надевать военную форму, чтобы поддержать брата, который не имел права носить ее после ухода из королевской семьи. На похоронах королевы Елизаветы II, напротив, принцу Гарри разрешили прощаться с ней в форме. Кроме этого, Уильям и Кейт пригласили Гарри и Меган сделать совместный выход у Виндзорского замка, подчеркнув этим единение семьи.

Принц Гарри в военной форме во время "Бдения принцев" у гроба королевы Елизаветы II / Скрин из видео: instagram.com, theroyalfamily

В своих мемуарах принц Гарри раскрыл, что отношения братьев испортились после того, как младший объявил о своем желании жениться на Меган Маркл. Но, как утверждают источники, в отношениях Уильяма и Гарри всегда был дух соперничества.

"Их отношения определяются любовью и соперничеством в равной степени. Уильям всегда был на высоте, когда Гарри в нем нуждался. Но сейчас складывается впечатление, что добросовестность исчерпана, и пути назад уже не видно", — подытожили в издании.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости королевской семьи:

Ранее Главред сообщал, что королевская семья Великобритании готовится к свадьбе. В резиденции Балморал прошло официальное знакомство с невестой племянника короля Карла III, Питера Филлипса.

Также Кейт Миддлтон удивила публику неожиданной сменой имиджа. Принцессу запечатлели фотографы с новым цветом волос и прической. Поклонники гадают, почему Кейт решилась на бьюти-эксперимент.

Вас может заинтересовать:

Кто такой принц Уильям? Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред