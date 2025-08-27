Тейлор Свифт впервые выходит замуж - кто жених и сколько стоит обручальное кольцо

35-летняя Свифт открывает новую главу в своей жизни.

Тейлор Свифт выходит замуж - фото с помолвки и секрет кольца / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Тейлор Свифт помолвлена с Трэвисом Келси

Спортсмен преподнес звездной возлюбленной особенное кольцо

Американская певица и автор песен Тейлор Свифт наконец обрела свое "долго и счастливо". В социальных сетях певица сообщила, что ее бойфренд, игрок в американский футбол Трэвис Келси, сделал ей предложение руки и сердца.

Счастливая невеста сказала "Да", и опубликовала фотографии с помолвки. Для этого особенного события Келси выбрал живописное место с аркой, оплетенной розами.

Он преподнес Тейлор обручальное кольцо с крупным бриллиантом, который уже стал предметом для обсуждений в прессе. Так People собрал несколько мнений экспертов, которые пытались оценить вес и стоимость свадебного украшения.

Вес камешка на пальце Свифт оценивают от 7 до 20 карат, а стоимость всего обручального кольца - от 250 тыс. до 5 млн долларов. Особый интерес вызывает сам камень: бриллиант такого размера, цветовой гаммы и огранки - сейчас редкая вещь. Вероятно камень - антикварный и имеет свою историю

Тейлор Свифт выходит замуж - фото с помолвки и секрет кольца / instagram.com/taylorswift

Тейлор Свифт - личная жизнь

Романы певицы широко известны не только благодаря прессе. Своим бывшим партнерам Тейлор нередко посвящает песни, которые позже становятся частью ее альбомов. У Свифт были отношения с певцом Джо Джонасом, актером Лукасом Тиллем, актером Тейлором Лотнером, певцом Джоном Меером, актером Джейком Джилленхолом, певцом Гарри Стайлсом, диджеем Калвином Гаррисом, актером Томом Хиддлстоном и др.

В августе 2023 года Тейлор Свифт начала встречаться со своим будущим мужем - игроком в американский футбол из команды Kansas City Chiefs Трэвисом Келси. Многие считали, что это - пиар-роман. Однако помолвка Тейлор и Тревиса доказывает обратное.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси / instagram.com/killatrav

О персоне: Тейлор Свифт Тейлор Свифт - американская певица и автор песен. Является одной из самых продаваемых музыкантов в мире с продажами свыше 200 миллионов записей. Семь ее альбомов были проданы тиражом более одного миллиона копий за неделю. В 2023 году она была признана "Человеком года" по версии журнала Time и появлялась в статьях о величайших авторах песен и исполнителях из таких авторитетных изданий, как Rolling Stone, Billboard и Forbes. 14-кратный лауреат премии "Грэмми", обладательница одной прайм-таймовой премии "Эмми", 40 статуэток American Music Awards; 49 Billboard Music Awards и 30 MTV Video Music Awards. Рекордные четыре раза она выиграла премию "Грэмми" за лучший альбом года. В 2025 году журнал Billboard поместил Свифт на первое место в списках "Лучшие исполнители XXI века" и "100 лучших женщин-исполнителей XXI века", а также на второе место в списке "Величайшие поп-звезды XXI века" за 2024 год, сообщает Википедия.

