Трагедия для мира рок-музыки: в автокатастрофе погиб культовый музыкант

Музыканта оперативно доставили в больницу, но, к сожалению, врачи не смогли спасти его жизнь.

https://glavred.info/starnews/tragediya-dlya-mira-rok-muzyki-v-avtokatastrofe-pogib-kultovyy-muzykant-10641734.html Ссылка скопирована

KISS потеряли друга и музыканта / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

О чем речь:

Карл Кокран погиб в автокатастрофе

Как отреагировали участники KISS

Известный американский гитарист, автор песен и музыкант группы KISS Карл Кокран погиб в трагическом дорожно-транспортном происшествии. Ему было 61 год. Как сообщает полиция города Бриджвотер на своей официальной странице в Facebook, авария произошла 19 февраля около 7:20 утра.

За рулем автомобиля находилась 90-летняя мать музыканта, Арна, а сам Карл сидел на заднем сиденье. Из-за потери контроля над автомобилем машина врезалась в дерево, в результате чего Кокран выпал из авто и получил многочисленные травмы.

видео дня

Полицейские рассказали, что женщина случайно сдала назад через двор, после чего произошло столкновение с деревом, а удар выбросил пассажира из автомобиля.

Участники группы KISS выразили свои соболезнования / фото: скин из Инстаграма kissonline

Музыканта оперативно доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь. После новости о трагедии участники группы KISS выразили свои соболезнования в Instagram.

"Наш друг Карл погиб в ДТП 19 февраля. Он был выдающимся вокалистом и гитаристом, который пережил тяжелый инсульт, но никогда не прекращал борьбу за возвращение к жизни. Он снискал любовь поклонников по всему миру благодаря своим выступлениям и оставался неисчерпаемым источником вдохновения, будучи нашим постоянным гостем в турне. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье", - написали музыканты.

По данным полиции, мать Карла Кокрана получила легкие травмы и находится в шоковом состоянии после аварии.

Кого еще недавно потерял шоу-бизнес

Ранее Главред писал о том, что умер популярный российский актер и звезда многих сериалов Олег Юдин. На момент смерти ему было 62 года.

Также, к сожалению, не так давно погибла королева конкурса красоты "Мисс Юная США". Девушка погибла, когда ее автомобиль врезался в трактор.

Больше новостей о шоу-бизнесе:

Что известно о группе Kiss? Kiss (KISS) - американская рок-группа, образованная в январе 1973 года в Нью-Йорке Полом Стэнли, Джином Симонсом, Эйсом Фрейли, Питером Крисом и Брайаном Стивенсоном, пишет Википедия. Коллектив, прежде всего, известен фирменным гримом его участников и зрелищными концертными выступлениями. Концерты группы включали сцены дыхания огнем, выплевывания крови, дымящихся гитар, стреляющих ракет в корпусе гитары, движущуюся ударную установку и пиротехнику. Группа прошла через несколько изменений в своем составе. Единственными постоянными участниками остаются Стэнли и Симонс. Оригинальный и самый известный состав включает Стэнли (вокал, ритм-гитара), Симонс (бас, вокал), Фрейли (гитара, вокал), Крисс (ударные, вокал).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред