Трагедия для мира рок-музыки: в автокатастрофе погиб культовый музыкант

О чем речь:
- Карл Кокран погиб в автокатастрофе
- Как отреагировали участники KISS
Известный американский гитарист, автор песен и музыкант группы KISS Карл Кокран погиб в трагическом дорожно-транспортном происшествии. Ему было 61 год. Как сообщает полиция города Бриджвотер на своей официальной странице в Facebook, авария произошла 19 февраля около 7:20 утра.
За рулем автомобиля находилась 90-летняя мать музыканта, Арна, а сам Карл сидел на заднем сиденье. Из-за потери контроля над автомобилем машина врезалась в дерево, в результате чего Кокран выпал из авто и получил многочисленные травмы.
Полицейские рассказали, что женщина случайно сдала назад через двор, после чего произошло столкновение с деревом, а удар выбросил пассажира из автомобиля.
Музыканта оперативно доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь. После новости о трагедии участники группы KISS выразили свои соболезнования в Instagram.
"Наш друг Карл погиб в ДТП 19 февраля. Он был выдающимся вокалистом и гитаристом, который пережил тяжелый инсульт, но никогда не прекращал борьбу за возвращение к жизни. Он снискал любовь поклонников по всему миру благодаря своим выступлениям и оставался неисчерпаемым источником вдохновения, будучи нашим постоянным гостем в турне. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье", - написали музыканты.
По данным полиции, мать Карла Кокрана получила легкие травмы и находится в шоковом состоянии после аварии.
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Что известно о группе Kiss?
Kiss (KISS) - американская рок-группа, образованная в январе 1973 года в Нью-Йорке Полом Стэнли, Джином Симонсом, Эйсом Фрейли, Питером Крисом и Брайаном Стивенсоном, пишет Википедия.
Коллектив, прежде всего, известен фирменным гримом его участников и зрелищными концертными выступлениями. Концерты группы включали сцены дыхания огнем, выплевывания крови, дымящихся гитар, стреляющих ракет в корпусе гитары, движущуюся ударную установку и пиротехнику.
Группа прошла через несколько изменений в своем составе. Единственными постоянными участниками остаются Стэнли и Симонс.
Оригинальный и самый известный состав включает Стэнли (вокал, ритм-гитара), Симонс (бас, вокал), Фрейли (гитара, вокал), Крисс (ударные, вокал).
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