У Гайтаны в семье случилась трагедия

Алена Кюпели
22 сентября 2025, 08:10
62
Певица Гайтана сообщила о том, что умер ее папа. Она трогательно обратилась к нему.
Гайтана
Гайтана сообщила о горе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Гайтана

Кратко:

  • Как Гайтана обратилась к отцу
  • Что у нее случилось в семье

Украинская певица Гайтана, которая недавно сообщила поклонникам о том, что ее отец серьезно болен, поделилась своим горем.

На своей странице в Instagram, певица написала, что ее папа умер.

видео дня

"Папа Эссами, я люблю тебя вечно и всегда ношу в себе твою драгоценную любовь.Твою доброту, твою улыбку, твои тёплые объятия, твою мудрость, твою веру и твой любящий взгляд…Слёзы радости при каждой нашей встрече, звук твоего голоса, наполненного болью и тревогой в самые тяжёлые моменты моей жизни. Я храню всё это в себе, папа", - пишет артистка.

"По ее словам, она хранит его сильные молитвы глубоко в сердце и они дают ей силы каждый день. "Ты научил меня жить без страха, верить, что небо открыто. Теперь я учу тому же свою дочь. Мы не боимся, папа. И даже если я не вижу тебя своими глазами, я вижу тебя яснее, когда закрываю их. Я чувствую тебя рядом. Теперь ты с Ним — с тем, за кем ты всегда следовал, кого любил, слушал и чтил: нашим Небесным Отцом. Покойся с миром, мой дорогой папа. Небо открыто. Лети домой, драгоценная душа", - поделилась певица.

Она также показала фото своего папы.

Гайтану не впустили в Конго

Недавно стало известно о том, что певицу Гайтану впустили в республику Конго, где жил ее отец. Тогда стало известно о том, что ее отец Клавер Эссами был в критическом состоянии. Гайтана старалась долететь к нему.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, как сообщал Главред, ранее украинская певица Гайтана оскандалилась, опубликовав новый пост на языке страны-оккупанта РФ, которая напала на Украину. "Ценю жизнь и еще больше люблю родных. Я купила первый цветок за два с половиной года… Это возвращает мне ощущение дома. А что вам возвращает ощущение дома?" – написала певица в своих соцсетях.

Ранее также в соцсетях Гайтана опубликовала сразу два своих свежих снимка. На одном она позирует с мужем, продюсером Александром Смартом, и дочерью Сапфир-Николь. Мама с малышкой сейчас носят одинаковые прически - афрокосички.

О персоне: Гайтана

Гайтана-Лурдес Эссами — украинская певица и автор песен конголезского происхождения, сочетающая в своем творчестве манеру соул исполнения с танцевальной стилистикой песен, включающих элементы джаза, блюза, фанк-, соул- и фольк-музыки. Автор большинства собственных песен.

Гайтана
16:08

Можно ли срезать ветки деревьев соседей над своим участком - поставлена точка в вопросеВидео

15:50

"Концерт закончился приколом": Дантес травмировался прямо на сцене

15:23

Заморозки — не беда, а вкуснее еда: ТОП овощей, раскрывающих вкус на холодеВидео

