У известного шеф-повара Гордона Рамзи обнаружили злокачественную опухоль

Вкратце:
- Гордон Рамзи рассказал про онкологию
- Шеф-повару удалили опухоль
У британского шеф-повара и звезды телешоу Гордона Рамзи обнаружили онкологию. Об этом он сообщил в своем блоге в Instagram.
Ему диагностировали базальноклеточную карциному - возле уха у него появилось злокачественное образование. Рамзи уже прошел операцию по удалению опухоли, и продемонстрировал результат в социальных сетях.
Очевидно процедура прошла успешно - шеф-повар даже пошутил над тем, что шов от операции похож на те, которые остаются после пластической подтяжки лица, и напомнил о важности использования солнцезащитного крема.
Базальноклеточный рак кожи характеризуется низким уровнем образования метастазов, однако о дальнейшем лечении Гордон Рамзи пока не сообщал.
О персоне: Гордон Рамзи
Гордон Рамзи - британский шеф-повар, ресторатор, ведущий британских телешоу The F Word, "Кошмары на кухне" и "Адская кухня", а также их американских версий. Обладатель многочисленных звезд Мишлен. В ресторанную империю Рамзи входит 10 ресторанов в Великобритании, 6 из которых имеют минимум одну звезду, 3 паба и 12 ресторанов за пределами Соединенного Королевства. Примерная стоимость Gordon Ramsay Holdings Limited составляет 165 миллионов долларов, сообщает Википедия.
