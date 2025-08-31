У известного шеф-повара Гордона Рамзи обнаружили злокачественную опухоль

Звезда "Адской кухни" перенес операцию.

У британского шеф-повара и звезды телешоу Гордона Рамзи обнаружили онкологию. Об этом он сообщил в своем блоге в Instagram.

Ему диагностировали базальноклеточную карциному - возле уха у него появилось злокачественное образование. Рамзи уже прошел операцию по удалению опухоли, и продемонстрировал результат в социальных сетях.

Очевидно процедура прошла успешно - шеф-повар даже пошутил над тем, что шов от операции похож на те, которые остаются после пластической подтяжки лица, и напомнил о важности использования солнцезащитного крема.

Базальноклеточный рак кожи характеризуется низким уровнем образования метастазов, однако о дальнейшем лечении Гордон Рамзи пока не сообщал.

О персоне: Гордон Рамзи Гордон Рамзи - британский шеф-повар, ресторатор, ведущий британских телешоу The F Word, "Кошмары на кухне" и "Адская кухня", а также их американских версий. Обладатель многочисленных звезд Мишлен. В ресторанную империю Рамзи входит 10 ресторанов в Великобритании, 6 из которых имеют минимум одну звезду, 3 паба и 12 ресторанов за пределами Соединенного Королевства. Примерная стоимость Gordon Ramsay Holdings Limited составляет 165 миллионов долларов, сообщает Википедия.

