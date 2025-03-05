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Убежденный холостяк Клопотенко признался, какая женскую черту считает проблемной

Анна Подгорная
5 марта 2025, 01:30
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Евгений Клопотенко рассказал, какие девушки привлекают его внимание.
Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко раскрыл свои предпочтения в женщинах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/klopotenko

Кратко:

  • Евгений Клопотенко находится в поиске возлюбленной
  • Кулинар отметил, что его может оттолкнуть при знакомстве с девушками

Украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко хоть и рассказывает (без имен) о своей личной жизни весьма активно, ее подробности мало кому известны. Сам кулинар не раз признавался, что считает себя не лучшим материалом традиционных отношений.

Тем не менее поиск идеальной партнерши в его жизни происходит весьма активно, ведь Клопотенко точно знает, какую женщину хочет видеть рядом с собой. В своем недавнем интервью для Екатерины Крупкиной он назвал черту, которая при новом знакомстве с девушкой может его отпугнуть.

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"Для меня является проблемой, когда девушки очень сильно переживают за свой внешний вид. Когда ты знакомишься с девушкой, есть образ, но проходит 2-3 минуты общения и он исчезает. Уже не имеет значения, как ты выглядишь. Мне важен человек и как он себя чувствует. Если в балансе с собой, то неважно какой у тебя вес. Не нужно быть красивой, чтобы привлекать внимание. Надо быть собой. Мужчины гораздо сильнее чувствуют твою энергию. Облик не важен. Ты ведь с энергией человека взаимодействуешь. ... Со мной рядом может быть интеллектуальная женщина, которая внутренне сбалансирована с собой, умеет шутить, поддерживать и общаться", - отметил Евгений Клопотенко.

евгений клопотенко инфографика
Кто такой Евгений Клопотенко / Инфографика: Главред

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Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Леся Никитюк отложила свадьбу с женихом-военным. Украинская ведущая объяснила, почему "дала отсрочку" этой церемонии.

Также, после появления сообщений про развод Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко, в близком окружении журналиста прокомментировали это неожиданное для всех событие.

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Кто такой Евгений Клопотенко?

Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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