Убежденный холостяк Клопотенко признался, какая женскую черту считает проблемной

Евгений Клопотенко рассказал, какие девушки привлекают его внимание.

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Евгений Клопотенко раскрыл свои предпочтения в женщинах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/klopotenko

Кратко:

Евгений Клопотенко находится в поиске возлюбленной

Кулинар отметил, что его может оттолкнуть при знакомстве с девушками

Украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко хоть и рассказывает (без имен) о своей личной жизни весьма активно, ее подробности мало кому известны. Сам кулинар не раз признавался, что считает себя не лучшим материалом традиционных отношений.

Тем не менее поиск идеальной партнерши в его жизни происходит весьма активно, ведь Клопотенко точно знает, какую женщину хочет видеть рядом с собой. В своем недавнем интервью для Екатерины Крупкиной он назвал черту, которая при новом знакомстве с девушкой может его отпугнуть.

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"Для меня является проблемой, когда девушки очень сильно переживают за свой внешний вид. Когда ты знакомишься с девушкой, есть образ, но проходит 2-3 минуты общения и он исчезает. Уже не имеет значения, как ты выглядишь. Мне важен человек и как он себя чувствует. Если в балансе с собой, то неважно какой у тебя вес. Не нужно быть красивой, чтобы привлекать внимание. Надо быть собой. Мужчины гораздо сильнее чувствуют твою энергию. Облик не важен. Ты ведь с энергией человека взаимодействуешь. ... Со мной рядом может быть интеллектуальная женщина, которая внутренне сбалансирована с собой, умеет шутить, поддерживать и общаться", - отметил Евгений Клопотенко.

Кто такой Евгений Клопотенко / Инфографика: Главред

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Также, после появления сообщений про развод Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко, в близком окружении журналиста прокомментировали это неожиданное для всех событие.

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Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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