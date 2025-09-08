Украинская супермодель Снежана Онопко обвенчалась с мужем

Вкратце:
- Снежана Онопко вышла замуж во второй раз в 2024 году
- Год спустя она обвенчалась с мужем
Украинская супермодель Снежана Онопко и ее таинственный избранник обвенчались в Риге, Латвия, куда она перебралась во время полномасштабной войны. Кадрами с церковного таинства Снежана поделилась в своем блоге в Instagram.
Перед Богом модель предстала в свободном белом платье и легкой вуали, которая скрывала большую часть ее лица. Муж выбрал светлую рубашку и темные брюки.
"Я такая везучая женщина! Я ждала этого момента всю свою жизнь. Люблю тебя до луны и обратно. Я благодарна тебе, что ты был со мной все эти годы. И еще много лет впереди. В горести и радости", - обратилась к мужу Снежана Онопко.
Снежана Онопко - личная жизнь
Пара поженилась в июне 2024 года. "Я официально замужем, и никогда не была такой счастливой раньше. Ты лучший мужчина в мире. Мой единственный", - тогда написала модель в своем блоге.
Для Снежаны Онопко это - второй брак. Девять лет она была замужем за украинским бизнесменом Николаем Щуром, но этот брак не был счастливым. После развода звезда рассказала, что ее первый муж применял к ней физическое насилие.
О персоне: Снежана Онопко
Снежана Онопко - украинская супермодель. Участовала в модных показах во всех мировых фэшн-столицах - Милане, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, снималась для популярных глянцев. Стала первой моделью украинского происхождения, которая дважды попала на обложку Vogue. Была лицом японского косметического бренда Shiseido и косметической марки Dior.
