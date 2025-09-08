Украинская супермодель Снежана Онопко обвенчалась с мужем

Онопко наконец обрела свое семейное счастье, о котором ранее могла лишь мечтать.

https://glavred.info/starnews/ukrainskaya-supermodel-snezhana-onopko-obvenchalas-s-muzhem-10696376.html Ссылка скопирована

Снежана Онопко сейчас - модель обвенчалась со вторым мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/snejanaonopka15

Вкратце:

Снежана Онопко вышла замуж во второй раз в 2024 году

Год спустя она обвенчалась с мужем

Украинская супермодель Снежана Онопко и ее таинственный избранник обвенчались в Риге, Латвия, куда она перебралась во время полномасштабной войны. Кадрами с церковного таинства Снежана поделилась в своем блоге в Instagram.

Перед Богом модель предстала в свободном белом платье и легкой вуали, которая скрывала большую часть ее лица. Муж выбрал светлую рубашку и темные брюки.

видео дня

"Я такая везучая женщина! Я ждала этого момента всю свою жизнь. Люблю тебя до луны и обратно. Я благодарна тебе, что ты был со мной все эти годы. И еще много лет впереди. В горести и радости", - обратилась к мужу Снежана Онопко.

Снежана Онопко сейчас - модель обвенчалась со вторым мужем / instagram.com/snejanaonopka15

Снежана Онопко сейчас - модель обвенчалась со вторым мужем / instagram.com/snejanaonopka15

Снежана Онопко сейчас - модель обвенчалась со вторым мужем / instagram.com/snejanaonopka15

Снежана Онопко сейчас - модель обвенчалась со вторым мужем / instagram.com/snejanaonopka15

Снежана Онопко - личная жизнь

Пара поженилась в июне 2024 года. "Я официально замужем, и никогда не была такой счастливой раньше. Ты лучший мужчина в мире. Мой единственный", - тогда написала модель в своем блоге.

Снежана Онопко со вторым мужем / instagram.com/snejanaonopka15

Для Снежаны Онопко это - второй брак. Девять лет она была замужем за украинским бизнесменом Николаем Щуром, но этот брак не был счастливым. После развода звезда рассказала, что ее первый муж применял к ней физическое насилие.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинский певец Роман Сасанчин разводится после 6 лет отношений (из них четыре - в браке). Печальную новость подтвердила избранница артиста Иванна.

Также певица Камалия показала взрослых дочерей-красавиц Арабеллу и Мирабеллу в день их 12-летия. За последний год девочки сильно выросли и значительно изменились.

Читайте также:

О персоне: Снежана Онопко Снежана Онопко - украинская супермодель. Участовала в модных показах во всех мировых фэшн-столицах - Милане, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, снималась для популярных глянцев. Стала первой моделью украинского происхождения, которая дважды попала на обложку Vogue. Была лицом японского косметического бренда Shiseido и косметической марки Dior.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред