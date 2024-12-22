Украинскому певцу запретили въезд в Евросоюз

Солист группы решил, что может пошутить и остаться безнаказанным.

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Пошлая Молли / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dropbled/

Лидер музыкальной группы из Харькова "Пошлая Молли", певец Кирилл "Бледый" Тимошенко признался, что ему на 10 лет запретили въезд в Евросоюз.

Как пишет ТСН, ситуация случилась из-за его высказываний, а точнее неудачной шутке о Польше.

Осенью 2023 года скандальный артист с "юмором" заявил, что полякам "надо вступить в российскую империю". Кроме того, Кирилл еще и прошелся по польскому языку, назвав его "раздражительным".

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Очевидно, что шутку не оценили сами поляки. Сразу концерты "Пошлой Моллы" отменили, а участники группы поспешно поехали в Вену, а уже оттуда в Тбилиси.

Как рассказал Тимошенко в интервью российским изданиям, на этом ситуация не закончилась. В Грузии музыкант переждал, пока конфликт угомонится. Когда поляки перестали писать певцу в личные сообщения о гневных комментариях, Кирилл решил, что может спокойно возвращаться в страны ЕС.

На пути в Вильнюс, "шутника" задержали и позже оказалось, что ему запрещен въезд в страны ЕС на три года.

"На следующий день после этого скандала мы просто сели в тачку и поехали в Вену, чтобы не вылетать через Польшу. Из Вены уже полетел в Тбилиси. Когда вся эта ситуация улеглась немного, когда мне перестали поляки наваливать в личные, я понял, что уже ничего страшного не будет. Я уехал в Вильнюс писать альбом и на границе с Вильнюсом меня задержали. часов, потом пришла женщина и сказала: "Вам закрыт въезд на три года". Когда мы попытались подать апелляцию, нам пришла бумажка, что запрет уже продлен до 10 лет", - признался артист.

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Ранее Главред писал о том, что музыкальная группа из Харькова "Пошлая Молли" сотрудничает с жителями страны-оккупанта РФ и зарабатывает российские рубли. Появилась информация, что новую песню "Адская Колыбельная", которую группа выпустила впервые за два года, залита на российские платформы, а это значит, что коллектив получает кровавые российские рубли и платит налоги в РФ. Отметим, песня исполняется на русском языке.

ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

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Что известно о группе "Пошлая Молли"? "Пошлая Молли" — русскоязычная группа из Украины, основанная музыкантом из Змиева Кириллом Тимошенко, известная под псевдонимом "Кирилл Бледный". Группа исполняет музыку в стиле мамбл-рок и синт-панк, сочетая поппанк с электронной музыкой.

В марте 2022 года группа планировала провести в Европе и Стамбуле тур с российскими музыкантами и пожертвовать деньги украинцам. Продолжают сотрудничество с россиянами.

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