Умер звезда "Танцующего с волками" и "Сумерек" - актер Грэм Грин

Успех Грэма Грина открыл представителям коренных народов США двери в Голливуд.

Умер Грэм Грин - когда и почему умер актер Грэм Грин / коллаж: Главред, фото: pexels.com, imdb.com

При каких обстоятельствах умер Грэм Грин

Чем прославился артист

Канадский актер из индейского народа ирокезов Грэм Грин скончался в возрасте 73 лет. Смерть звезды наступила в одной из больниц Торонто первого сентября 2025 года после продолжительной болезни.

Об этом изданию Deadline сообщил представитель артиста Майкл Грин. "Он был великим человеком с высокими моральными принципами, этикой и характером, и мы будем безмерно тосковать по нему. Теперь ты наконец-то свободен", - заявил агент покойного.

Грэм Грин - номинант на "Оскар" и обладатель премий "Грэмми" и "Джемини". Карьеру актера начал в семидесятых, перебиваясь до этого случайными заработками.

Грин - характерный актер, которому прекрасно удавались харизматичные персонажи второго плана. Его самые известные работы: фильмы "Танцующий с волками", "Громовое сердце", "Сумерки", "Ветренная река", сериалы "Волчье озеро", "Вызов" и др.

Грэм Грин в фильме "Танцующий с волками" / imdb.com

