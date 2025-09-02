Умер звезда "Танцующего с волками" и "Сумерек" - актер Грэм Грин

Читайте больше:
- При каких обстоятельствах умер Грэм Грин
- Чем прославился артист
Канадский актер из индейского народа ирокезов Грэм Грин скончался в возрасте 73 лет. Смерть звезды наступила в одной из больниц Торонто первого сентября 2025 года после продолжительной болезни.
Об этом изданию Deadline сообщил представитель артиста Майкл Грин. "Он был великим человеком с высокими моральными принципами, этикой и характером, и мы будем безмерно тосковать по нему. Теперь ты наконец-то свободен", - заявил агент покойного.
Грэм Грин - номинант на "Оскар" и обладатель премий "Грэмми" и "Джемини". Карьеру актера начал в семидесятых, перебиваясь до этого случайными заработками.
Грин - характерный актер, которому прекрасно удавались харизматичные персонажи второго плана. Его самые известные работы: фильмы "Танцующий с волками", "Громовое сердце", "Сумерки", "Ветренная река", сериалы "Волчье озеро", "Вызов" и др.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Последние звездные новости:
Ранее Главред рассказывал о смерти российского и советского певца Ярослава Евдокимова - исполнителя хита "Фантазер". Заявление об уходе артиста сделала его третья жена.
Также вдова Игоря Поклада озвучила последнюю волю композитора, который умер в июле 2025 года. Маэстро предчувствовал свою смерть, и оставил для жены четкие указания.
Читайте также:
- В США умер звезда популярного медицинского сериала
- "Не смогу объяснить это иначе, как убийство": Мэтт Деймон чуть не умер на руках у друга
- Был там и держал: юморист Филимонов рассказал, как у него на руках умер внук
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред