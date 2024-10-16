Веру Брежневу "застукали" с загадочным мужчиной на фоне слухов про новый роман - фото

Экс-ВИА Гра была замечена в Киеве на концерте Океана Эльзы.

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Вера Брежнева новости - Вера Брежнева засветилась с мужчиной в Киеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

В октябре 2023 года украинская певица Вера Брежнева публично объявила о разводе с продюсером Константином Меладзе после 8 лет в официальном браке. А уже через год, в сентябре 2024-го, артистка намекнула на новый роман.

Тогда звезда похвасталась тем, как новый мужчина балует ее романтическими знаками внимания. Личность загадочного ухажера Брежнева скрывает.

Однако у ее поклонников появилась возможность рассмотреть, как же выглядит новый мужчина артистки. Фотографии от очевидцев появились на ТСН.ua.

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Как сообщил источник ТСН.ua, Брежнева в компании загадочного незнакомца посетила один из юбилейных концертов группы Океан Эльзы в киевском Дворце спорта. Похоже, пара весело провела время на культурном мероприятии.

Впрочем, доподлинно неизвестно, является ли мужчина, который сопровождал Веру на концерте, ее новым бойфрендом. Источник отметил, что они держались сдержанно и "за ручки не были замечены".

Вера Брежнева новости - Вера Брежнева засветилась с мужчиной в Киеве / ТСН.ua

Вера Брежнева новости - Вера Брежнева засветилась с мужчиной в Киеве / ТСН.ua

Вера Брежнева новости - Вера Брежнева засветилась с мужчиной в Киеве / ТСН.ua

Кто такая Вера Брежнева? Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

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