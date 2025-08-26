Вот это признание: Павел Зибров показал огненную страсть к супруге

Жена Павла Зиброва вдохновила артиста на романтический поступок.

Павел Зибров личная жизнь - певец заговорил о чувствах к жене / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров поздравил жену Марину с Днем рождения

Он признался в страстных чувствах к избраннице

Украинский певец Павел Зибров показал свою самую романтичную сторону в особенный день для его семьи. Свое очередное восемнадцатилетие на днях отметила его жена Марина.

В своем блоге в Instagram Зибров опубликовал серию снимков с возлюбленной. Он написал Марине трогательное признание в любви, в котором раскрыл всю глубину своих чувств.

"Моя половинка, без которой я не представляю своей жизни. Ты для меня – все: мой день и моя ночь, мой праздник, моя победа, мое вдохновение и мои мечты. Ты режиссер моей жизни, та, кто пишет лучший сценарий уже 31 год. С тобой жизнь – это музыка, а ты – ее лучшая мелодия", - поделился артист.

Павел Зибров личная жизнь - певец заговорил о чувствах к жене / instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров личная жизнь - певец заговорил о чувствах к жене / instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров личная жизнь - певец заговорил о чувствах к жене / instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров - личная жизнь

Марина - вторая жена Павла Зиброва. Первая, Татьяна, покинула артиста ради своего студента. От этого брака у артиста есть сын Сергей (1983).

В 1994 году Павел Николаевич женился на Марине, которая стала заниматься его карьерой. В 1997 году на свет появился единственный общий ребенок пары - дочь Диана. Сейчас девушка является SMM- и PR-менеджером своего звездного отца.

Павел Зибров с женой Мариной и дочерью Дианой / instagram.com/pavlo_zibrov

О персоне: Павел Зибров Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

