Вот это признание: Павел Зибров показал огненную страсть к супруге

Анна Подгорная
26 августа 2025, 00:44
Жена Павла Зиброва вдохновила артиста на романтический поступок.
Кратко:

  • Павел Зибров поздравил жену Марину с Днем рождения
  • Он признался в страстных чувствах к избраннице

Украинский певец Павел Зибров показал свою самую романтичную сторону в особенный день для его семьи. Свое очередное восемнадцатилетие на днях отметила его жена Марина.

В своем блоге в Instagram Зибров опубликовал серию снимков с возлюбленной. Он написал Марине трогательное признание в любви, в котором раскрыл всю глубину своих чувств.

"Моя половинка, без которой я не представляю своей жизни. Ты для меня – все: мой день и моя ночь, мой праздник, моя победа, мое вдохновение и мои мечты. Ты режиссер моей жизни, та, кто пишет лучший сценарий уже 31 год. С тобой жизнь – это музыка, а ты – ее лучшая мелодия", - поделился артист.

Павел Зибров - личная жизнь

Марина - вторая жена Павла Зиброва. Первая, Татьяна, покинула артиста ради своего студента. От этого брака у артиста есть сын Сергей (1983).

В 1994 году Павел Николаевич женился на Марине, которая стала заниматься его карьерой. В 1997 году на свет появился единственный общий ребенок пары - дочь Диана. Сейчас девушка является SMM- и PR-менеджером своего звездного отца.

О персоне: Павел Зибров

Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

