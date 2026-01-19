"Вова, который в Б-классе": Елена Зеленская дала трогательный комментарий о муже

Вкратце:
- Владимир и Елена Зеленская в браке более двадцати лет
- Жена президента Украины вспомнила, каким он был в школе
Первая леди Украины Елена Зеленская дала редкий комментарий о своем муже, президенте Украины Владимире Зеленском. Во время открытия молодежного пространства в Чернигове она побеседовала с юными украинцами, которые задали ей вопрос о ее браке.
Фрагмент, который попал в выпуск "Єдиних новин" опубликовал один из фан-аккаунтов первой леди в Instgaram. В нем она с улыбкой рассказывает, что при знакомстве не думала, что этот "Вова из Б-класса" станет ее мужем и президентом Украины.
"Понять, что Вова Зеленский, который в Б-классе, станет моим мужем и президентом Украины. Об этом можно было... Ну это какой-то... Мы даже не думали, что будем встречаться", - призналась Елена Зеленская.
Полное видео на канале STARS UA.
Владимир и Елена Зеленские - семейная жизнь
Владимир Зеленский и Елена Кияшко познакомились еще в школе. До свадьбы в сентябре 2003 года пара встречалась около 7 лет. Зеленские воспитывают двоих общих детей: дочь Александру (2004) - студентку, и сына Кирилла (2013), который сейчас учится в школе.
О персоне: Елена Зеленская
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
