"Я не могу это остановить": Светлицкая впервые назвала причину своего развода

Елена Светлицкая долго хранила это в себе.

Елена Светлицкая развод - почему актриса рассталась с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olena_svitlytska

В начале года Светлицкая объявила о разводе

Сейчас звезда раскрыла причину расставания

Украинская актриса Елена Светлицкая в январе 2025 года завершила 10-летние отношения. Развод с мужем был для нее болезненным, однако в публичном пространстве артистка "держала лицо", и не раскрывала, почему их брак пошел на дно.

Для того, чтобы "переварить" это событие Светлицкой понадобилось больше полугода. Недавно на своем YouTube-канале Елена все же призналась, что стало началом конца для ее отношений с Николаем.

Актриса рассказала, что потеря связи и здоровой коммуникации с мужем в их последний год вместе повлекла за собой развод - совместного решения этой проблемы паре так и не удалось найти. "Мы даже вчера виделись с моим бывшим мужем и начали ссориться при ребенке. Снова. И я не могу это остановить. Я понимаю, что ребенку нельзя это слышать, собственно, поэтому мы, в том числе, и расстались, потому что я не хочу, чтобы дети видели эти ссоры", - поделилась Елена Светлицкая.

Елена Светлицкая развод - почему актриса рассталась с мужем / instagram.com/olena_svitlytska

О персоне: Елена Светлицкая Елена Светлицкая - украинская актриса кино и телевидения. Хоть по образованию она - диктор и ведущая телепрограмм, особого успеха Светлицкая добилась на ниве актерства. Наиболее известные работы: "Виховання почуттів" (2020), "Після зими" (2020), "Формула щастя" (2020), "Морена" (2023), "Провінціал" (2021), "Будинок "Слово". Нескінчений роман" (2021).

