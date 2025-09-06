За четыре миллиона: сын Потапа будет учится в элитной школе Великобритании

Сын Потапа Андрей теперь станет учеником элитного учебного заведения.

Сын Потапа и Горовой будет учиться в Англии / Коллаж Главред, фото Instagram/gorovaya_irina

Украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал жить за границу и его жена-продюсер Ирина Горовая отправили своего 17-летнего сына Андрея учиться в одно из наиболее дорогих учебных заведений.

Как написала она на своей странице в Instagram, теперь тинейджер будет учиться в элитой школе в Великобритании. Она находится в Кобхэме — большой деревне в районе Элмбридж в графстве Суррей.

У школы есть несколько опций, но все же она является пансионом. Стоимость полного 7-дневного пансиона на год составляет 66 780 фунтов стерлингов (3 миллиона 710 тысяч гривен).

Мы не можем утверждать, что сын Потапа будет учиться на полном пансионе, но судя по высказываниям его матери, скорее всего он будет там находиться постоянно.

Стоимость обучения в британской школе / Фото acs-schools.com/

"Теперь нас разделяет большое расстояние и загруженный график его учебы. Горжусь им!" — написала бывшая Потапа.

Сын Потапа будет учится в Англии / Фото Instagram/gorovaya_irina

Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

