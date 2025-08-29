Укр
Жена Monatik случайно засветила лицо восьмимесячного сына

Анна Подгорная
29 августа 2025, 00:50
Ирина поделилась милым кадром с самым маленьким Монатиком.
Дмитрий Монатик, Ирина Монатик
Дима Монатик дети - Ирина Монатик показала младшего сына артиста / коллаж: Главред, фото: instagram.com/irishamonatik

Кратко:

  • У Monatik трое сыновей от жены Ирины
  • Она показала, как выглядит самый младший из них

В конце декабря 2024 года певец и автор песен Дмитрий Монатик в третий раз стал отцом. До появления малыша вместе с женой Ириной он воспитывал двоих общих сыновей Платона (2015) и Даниила (2017).

Самого маленького, третьего назвали Леоном - имя артист раскрыл лишь в марте. Звездные родители редко делятся с поклонниками кадрами с восьмимесячным малышом и подробностями о нем.

Однако недавно Ирина в своем блоге в Instagram все же показала случайно личико младшего сына - она опубликовала сэлфи с Леоном, снятое в зеркале лифта. Фанаты и близкое окружение музыканта и его семьи остались в восторге от крохи.

Ирина Монатик с сыном
Дима Монатик дети - Ирина Монатик показала младшего сына артиста / instagram.com/irishamonatik
Ирина Монатик с сыном
Дима Монатик дети - Ирина Монатик показала младшего сына артиста / instagram.com/irishamonatik

О персоне: MONATIK

Дмитрий Монатик, сценический псевдоним MONATIK – украинский певец, танцор, автор песен, саундпродюсер, композитор, участник шоу "X-Фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", судья танцевального шоу "Танцы со звездами" и тренер вокальных шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" на телеканале 1+1. Заслуженный артист Украины, сообщает Википедия.

