Звезда "Медового месяца" рассказал, как разочаровался в профессии

Роман Луцкий поделился своими переживаниями о нужности профессии актера.

Звезда фильма Медовый месяц Роман Луцкий поделился, как разочаровался в своей профессии и на какой-то момент подумал, что профессия актера больше не нужна.

"В начале это чувствовалось очень остро. Казалось, моя профессия совершенно не нужна, что она ничего не дает. Я обесценивал то, чем занимаюсь", - рассказывает он телеканалу 1+1.

"Смотришь на военных, армию, и они как реаниматологи государства вытягивают в критический момент. А что делает моя профессия? Только позже, когда в театр начали приходить вынужденные переселенцы из других частей Украины, люди, много потерявшие, постепенно начало меняться мое отношение к своей работе. Я почувствовал, что моя профессия все же нужна. Эти люди, приходя на спектакли, наполняли театр смыслом, и это возвращало веру в то, что мы делаем", - добавляет он.

Актер также говорит, что теперь он точно может сказать, что профессия актера нужна. "Но в самом начале присутствовало чувство пустоты, сомнений и неопределенности", - подытожил он.

О персоне: Роман Луцкий Роман Луцкий - украинский актер театра и кино, заслуженный артист Украины (2018). Получил популярность благодаря съемкам в украинском фэнтези-фильме "Сторожова застава" (2017), сообщает Википедия.

