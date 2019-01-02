В Москве после падения госпитализирован Николай Дроздов

81-летний Дроздов упал во время выполнения физических упражнений / vokrug.tv

В Москве 1 января с переломом каретой скорой помощи доставлен в больницу легендарный советский телеведущий и биолог, автор программы "В мире животных" Николай Дроздов.

Жена 81-летнего телеведущего Татьяна Дроздова рассказала РенТв, что ее супруг случайно упал во время зарядки.

"Только ребра вроде не переломаны. Ключица переломана. Во время зарядки он потерял равновесие и упал. Это небольшой перелом ключицы, который не требует операции. Еще ушибы", - рассказала она.

Татьяна рассказала, что врачи подозревали перелом ребер, но диагностика показала, что все в порядке. Она отметила, что Дроздова положили в больницу, однако в целом он чувствует себя удовлетворительно. В лечебно учреждение он поступил в праздничный день, однако его принял дежурный врач.

Как ранее сообщалось, легендарный советский и российский актер Сергей Юрский был экстренно госпитализирован в инфекционное отделение одной из московских клиник.