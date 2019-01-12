Ольга Бузова может представить Россию на Евровидении-2019: сеть в шоке

Ольга Бузова стала претендентом на участие в Евровидении-2019 / https://www.instagram.com/buzova86/?hl=uk

В России огласили шорт-лист представителей шоу-бизнеса, которые примут участие в национальном отборе на конкурс Евровидение-2019.

Интересно, что нацотбор в России будет происходить в закрытом режиме, и представителя страны просто назначат, и огласят его имя. Среди 7 претендентов – и российская певица Ольга Бузова, передает издание Super.

Сеть ярко отреагировала на вероятность участия Бузовой на Евровидении-2019: одни считают, что Россия таким образом решила потроллить конкурс, другие же сомневаются, что Ольга выдержит испытание пением вживую, ведь, по правилам, фонограмма запрещена. Единственное, чем Бузова сможет удивить зрителей – так это какой-то эпатажной выходкой или странным нарядом, считают юзеры.

Кроме Бузовой, в список претендентов также вошли выходец из Украины, звезда российского "Голоса" Александр Панайотов, певица Manizha, звезда Black Star Егор Крид, Лена Темникова, а также Филипп Киркоров и Сергей Лазарев.

Ранее были названы все участники украинского национального отбора не Евровиедние-2019.