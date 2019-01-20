Участник "Танцев со звездами" тайно сыграл свадьбу: что интригующего уже известно

Женя Кот женился / instagram.com/kot_jenya

Хореограф Евгений Кот, прославившийся благодаря шоу "Танцы со звездами", по окончанию проекта тайно женился.

Избранницей Жени стала четырехкратная чемпионка мира по танцам на пилоне и семикратная чемпионка Украины по художественной гимнастике Наталья Татаринцева.

Новостью о свадьбе Кот поделился у себя в Instagram, выложив фото рук с обручальными кольцами.

Пара познакомилась на проекте "Україна має талант" – причем Наташа на тот момент была замужем. Это не помешало зародиться обоюдной симпатии между Натальей и Евгением.

Со временем Татаринцева развелась с мужем, а Кот решил не упускать своего счастья.

В комментариях подписчики поздравляют пару, традиционно желая им "совета да любви".

Ранее сообщалось, что суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк может расторгнуть помолвку. Как известно, Никитюк обручена с таинственным возлюбленным, которого ее фанаты знают, как "соседа". Мужчина занимается дорожным бизнесом.