"Врезался со всей дури и с криком": Ургант угодил в ДТП

Иван Ургант угодил в ДТП / Instagram

Российский телеведущий и комик Иван Ургант признался, что попал в ДТП во время новогоднего отдыха в США.

"Я ехал на велосипеде… Меня предупреждали тысячу раз в программе "Время покажет", тысячу раз! А я не верил. Всё! Американец меня подрезал на джипе", – рассказал он в ходе своей программы, выпуск которой уже опубликован на YouTube.

По словам Урганта, он врезался в авто "со всей дури", после чего с криком упал. В доказательство своих слов ведущий продемонстрировал бандаж для руки, который ему приходится носить постоянно. Иван также пожаловался, что рука болит до сих пор.

Отметим, что в Штатах живет дочь супруги Урганта от первого брака. Ранее у себя в Instagram он показывал, как они вместе ходили на баскетбольный матч.

Ранее Ургант шокировал сеть новой "прической": ведущий побрился налысо.