Скандал на росТВ. Зрители возмутились из-за "елки-домогалки" в программе Урганта

В соцсетях негодование зрителей вызвала "елка-домогалка", показанная в передаче "Вечерний Ургант" на росТВ.

Недовольные зрители отмечают, что им не понравилось глумление над темой сексуальных домогательств.

Отметим, что ведущие "Урганта" "украсили" новогоднее дерево резиновыми руками и фотографиями известных американцев, которых в уходящем году обвиняли в домогательствах и сексуальном насилии. В частности, на елку повесили фото Дональда Трампа, Кевина Спейси и Дэвида Блейна, венчал композицию Харви Вайнштейн.

"Елка-домогалка, ***. ТВ фильтруют?" — возмутилась пользователь @oleykalina.

"А если бы это был не Первый канал, кроме _ручек_ бы еще резиновых *** [детородных органов] бы навешали. Мы тут все болим душой за женщин, которым разрушили карьеры и психическое здоровье, а на телике, мать ее, ЕЛКА ДОМОГАЛКА", — написала @etosova (орфография сохранена).

"Как же мерзко, в такие моменты мне стыдно иметь отношение к этой стране вообще", — пишет @idhrinn.

Пользователь @buaboolee предположил, что авторы шоу, напротив, хотели продемонстрировать негативное отношение к домогателям (в конце ведущие говорят "елка-домогалка от позора гори"), но ошиблись с исполнением: "У меня сложилось такое ощущение, что, может быть, МОЖЕТ БЫТЬ, они захотели сделать что-то вроде "елки позора" для домогателей (а не для жертв). Но реализация... просто *** [ужас]".

Напомним, ранее сообщалось, что над Настей Каменских поиздевались на российском ТВ.