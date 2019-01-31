Принц Гарри "слинял" от беременной Меган Маркл, чтобы "накатить" в любимом пабе

Принц Гарри пить начал смолоду / Business Insider

Принц Гарри, проведший 30 января официальную встречу с молодежью из стран Британского Содружества, вечером оставил дома беременную жену, герцогиню Сассекскую Меган Маркл, и отправился выпивать в один из лондонских пабов.

Соответствующее сообщение опубликовал Us Weekly, 34-летнего принца увидели с охраной в его любимом пабе The Sands End.

По данным журналистов, ранее, беременная Меган Маркл запретила мужу пить спиртное, а также заодно попросила воздержаться и от кофе с чаем.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что королева Елизавета заставила Меган Маркл проверить ее нерожденного ребенка на качество.