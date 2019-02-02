Ани Лорак впервые показалась на публике после развода

Лорак впервые показалась после развода с мужем / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, впервые показала фото после расторжения брака.

На своей странице в Instagram певица поделилась снимком, на котором позирует на фоне природы с чашкой чая. Певица оделась в теплый красный свитер, шапку в тон и плед.

Лорак лучезарно улыбается, и выглядит счастливой.

"Mood of the day (настроение дня. - Ред)", - подписала фото артистка.

Подписчики поддержали любимую певицу, заверив, что она достойна большего.

"С новой жизнью! Счастья вам, вы потрясающая!", "Наконец-то развелась", "Какая же ты куколка", "Вы достойны большего! Все правильно!", - писали юзеры.

Ани Лорак показала первое фото после развода / https://www.instagram.com/anilorak/

Напомним, Лорак развелась с Муратом Налчаджиоглу спустя почти 10 лет брака, 31 января. Причиной расторжения брака стала измена Мурата – его в конце июля 2018-го заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра, а далеко за полночь пара вместе покинула заведение. В декабре 2018-го певица подала иск о расторжении брака.

Ранее брат Лорак прокомментировал развод певицы.