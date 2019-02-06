На похоронах Децла разгорелся скандал

Децл / ВКонтакте/Децл aka Le Truk

Во время церемонии прощания с Кириллом Толмацким (Децлом), скончавшимся 3 февраля после концерта в Ижевске, произошел скандал.

Как пишет Московский комсомолец, один из присутствующих пообещал наказать "виновных в смерти" рэпера.

"Я обещаю, Кирилл, что мы сохраним память о тебе. А тех, кто убил тебя, мы накажем. Они ответят за все, что сделали. Все, кто причастен к твоей гибели, будут наказаны. Мы не смиримся с этим. Найдем каждого", - выкрикнул неизвестный молодой человек.

Отец Децла Александр Толмацкий прервал его и попросил выйти из зала.

"Мне бы не хотелось слышать такое на похоронах. Выйдете из зала, молодой человек. Не надо дурацких речей и провокаций. Что случилось, то случилось. Сделайте лучше что-то доброе", - сказал он.

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер на 36-м году жизни в воскресенье, 3 февраля. По словам концертного директора Децла Павла Беленца, у Толмацкого остановилось сердце после концерта в Ижевске.

Кирилл Толмацкий (Децл) родился 22 июля 1983 года в Москве.

Его дебютный альбом "Кто? ты" вышел в 2000 году и стал одним из самых продаваемых в России: он разошелся тиражом более миллиона копий. Клипы, снятые на песни с этого альбома, на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении: "Слезы", "Вечеринка" и "Кровь моя, кровь".

У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний (сокращенно Тони).