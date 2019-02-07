"Надо было тащить в больницу": мама Децла озвучила вероятную причину смерти сына.

На похоронах мама певца не могла сдерживать слезы и эмоции / Фото: Светлана Комарова

Мама российского рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, на похоронах сына после его внезапной и скоропостижной смерти не могла сдержать эмоции и рассказала о вероятных причинах смерти певца.

Ссылаясь на слова убитой горем женщины, Стархит сообщает, что причиной безвременной кончины исполнителя могло стать переутомление и плохое питание.

"Надо было его лечить. Не слушать его, а тащить в больницу. Он же ел не пойми как, все на ходу. Постоянно находился в полусогнутом положении — бесконечные машины, самолеты, он столько ездил. Говорил мне: "Мама, я ненавижу эти машины". Он уставал сильно. Не жалел себя", - рассказала Ирина Толмацкая.

Очевидцы уверяют, что на похоронах мама Децла не могла сдерживать нахлынувшие эмоции и сквозь слезы делилась с окружающими своими переживаниями.

Как ранее сообщалось, Децла похоронили на Пятницком кладбище 6 февраля на семейном участке рядом с его бабушкой по материнской линии.

Отметим, что в день похорон Децла вышел его посмертный клип.

Ранее "Главред" собрал все, что известно о смерти Децла.