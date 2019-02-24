"Переломный момент": группа Kazka прокомментировала провал на нацотборе на Евровидение

Музыканты будут и дальше петь на украинском для всего мира / Фото: facebook.com/pg/kazka.band

Известная украинская группа Kazka, которой не удалось стать победителем национального отбора на Евровидение, с достоинством приняла поражение и заявила о стремлении к новым достижениям в музыке.

"Финал позади. И мы благодарим всех, кто был рядом! Всем, кто поддерживал, направлял смс, лайкав и комментировал. Вас сотни, тысячи, и каждого из вас мы услышали! Мы не останавливаемся, и в дальнейшем с гордостью и любовью будем нести украинскую культуру миру. Мы не оставляем своей главной цели — знакомить слушателей по всей планете с украинской сказкой!" – сказано в сообщении коллектива в Instagram.

Музыканты подчеркнули, что, несмотря на критику и нападки хейтеров, их поддержали многие и именно в это ситуации стало понятно, кто настоящий друг.

Читайте также"Лучше оригинала": в сети восхищены кавером на песню Kazka для Евровидения"Говорят, друзья познаются в переломные моменты, и сегодня я точно знаю, что у группы Kazka, у меня, Димы и Никиты лучшие друзья в мире. Вы вдохновляете и заряжаете", - отметили исполнители.

Поклонники в комментариях уже не так жестко критиковали участников группы. Преимущественное большинство отметили, что выступление Kazka в финале было достаточно хорошим.

"Выступление в финале было гораздо более уверенным и я бы даже сказала старательным, чем в полуфиналое", "Вы прекрасно спели на финале, гораздо лучше, чем в прошлый раз ! Просто старайтесь и дальше меньше переживать и петь душой, как никто не слышит, и тогда будете всегда как соловей", "В финале вы спели очень круто! Видно было, что вы хотели доказать всем, что имеете голос! Даже волнения не было заметно, как по мне", - писала интернет-публика.

Напомним, продюсер Денис Путинцев заявил, что судьи национального отбора на Евровидение-2019искусственно протащили нашумевшую группу Kazka в финал.