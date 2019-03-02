"Смотрю на фото и удивляюсь": Ани Лорак смутила поклонников новым нарядом

2 марта 2019, 14:57

Певица покрасовалась в длинном красном платье.

Ани Лорак
Ани Лорак покрасовалась в стильном наряде / https://www.instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, вызвала жаркие споры под фото в красном платье.

На своей странице в Instagram 40-летняя певица показала снимок, на котором она запечатлена сидя на стуле к длинном красном платье, демонстрируя утонченные ноги.

"Улыбайтесь! Улыбка - это самый быстрый антибиотик!", - написала артистка.

Однако, не все поклонники оценили образ певицы: некоторые раскритиковали выбор обуви, отметив, что вместо массивных босоножек можно было подобрать более изящный низ, и образ бы смотрелся более гармонично.

"Безумно красивая. Вам подходит этот цвет. Ваша улыбка вызывает восхищение", "Фантастическая сексуальность!", "Как вам идут яркие цвета!", "Все прекрасно, кроме обуви, хочется утонченные ножки увидеть", "Очень нравится Каролина, но каждый раз смотрю на фото и удивляюсь выбору обуви… Нет изящества", - писали юзеры.

Ани Лорак
Ани Лорак показала снимок с новой фотосессии / https://www.instagram.com/anilorak/

Ранее Ани Лорак в латексе похвасталась новой российской наградой.

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Ани Лорак
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