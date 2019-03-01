Ани Лорак в латексе похвасталась новой российской наградой

Ани Лорак собрала награды на российской премии / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, показала фото с церемонии вручения музыкальных премий от газеты "Московский комсомолец" ZD AWARDS-2018 в России.

На своей странице в Instagram 40-летняя певица сообщила, что победила сразу в трех номинациях: "Лучшая певица", "Лучшее шоу" и "Sexy singer".

За наградами артистка пришла в черной латексной юбке с высокой талией и бархатном топе с открытыми плечами. Образ она дополнила черными босоножками и серьгами-полукольцами.

Поклонники расхвалили наряд певицы, отметив, что награды полностью заслужены.

"Боже! Какая стройняшка!", "Богиня. Секс-символ однозначно", "Нереально красивая, как куколка, фигурка точеная, ты супер! Мои поздравления, абсолютно честная победа!", "Сразу и не узнала - схуднула сильно", "Самая шикарная женщина! Фигура просто прекрасна!", - писали юзеры.

Ани Лорак похвасталась полученными наградами / https://www.instagram.com/anilorak/

Ранее Ани Лорак показала подросшую дочь.