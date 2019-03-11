Швед "атаковал" Лазарева сзади: букмекеры опубликовали свежие данные

Сергей Лазарев / lazarevsergey/instagram

Букмекеры изменили свои прогнозы о шансах на победу Сергея Лазарева на Евровидении-2019 после премьеры его песни.

Как следует из таблицы на сайте конкурса, Лазарев опустился на второе место, хотя до этого был фаворитом ожиданий Евровидения.

Новым фаворитом стал голландец Дункан Лоренс. Шансы его победы оцениваются в 18 процентов, Сергея Лазарева - в 12 процентов. Третью строчку занимает швед Джон Лундвик с показателем в 11 процентов.

Ранее Сергей Лазарев, который вновь будет представлять Россию на Евровидении-2019, презентовал песню, с которой намерен побороться за победу в Тель-Авиве. Композиция под названием Scream написана Филиппом Киркоровым вместе с композитором Димитрисом Контопулосом.