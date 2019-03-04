В Израиле приостановлена продажа билетов на Евровидение-2019

4 марта 2019, 00:22

Причиной послужили нарушения.

Евровидение
У зрителей пока нет возможности купить билеты на Евровидение-2019 / Фото: Adam Shuldman/Flash90

В Израиле общественный вещатель KAN временно остановил продажу билетов на песенный конкурс Евровидение-2019 из-за подозрений в нарушениях.

Как сообщает Times of Israel, в нарушениях при реализации зрителям билетов заподозрили официального дистрибьютора Leaan.

Отмечается, что около сотни билетов по завышенным ценам были проданы известным личностям, а не рядовым зрителям.

Организаторы конкурса заявили, что продажа билетов привилегированной категории населения категорически противоречит принципам общественного вещателя.

Напомним, жители Украины на Евровидении 2019 голосовать не смогут, так как страна не представила своего участника.

Ранее генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания уже пообещал, что Украина не поедет на Евровидение в следующем году, если победит Россия. Также Общественное не будет транслировать мероприятие в стране.

Напомним, Maruv победила в украинском нацотборе на Евровидение-2019. Исполнительницу критиковали из-за того, что она гастролировала в России. Позже артистка отказалась представлять Украину на Евровидении-2019.

В результате НОТУ сообщило, что не будет посылать своего представителя на песенный конкурс Евровидение-2019, который пройдет в Израиле.

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