В Москве экстренно госпитализировали Ланового: актер прокомментировал

85-летний Василий Лановой страдает от скачков давления / Фото: Экспресс-газета

В России в одну из столичных клиник госпитализирован легендарный советский актер Василий Лановой.

Как сообщает агентство городских новостей Москва, 85-летний артист, который еще активно работает в театре, пожаловался на плохое самочувствие.

СМИ писали, что карета скорой помощи увезла Ланового в больницу, врачи констатировали у него повышенное артериальное давление. Из-за госпитализации актера пришлось отменить спектакль.

Однако позже артист заявил, что с ним все в порядке и причина обращения к медикам – банальное обследование.

"Ничего подобного, это очередное, просто плановое обследование. Все нормально", - сказал он.

У Ланового уже не впервые повышается давление. Месяц назад ему вызывали скорую из-за этого недомогания. Поклонники сетуют на недавний конфликт актера с авиакомпанией. Он разволновался, поскольку не смог попасть на борт самолета по причине превышения размера ручной клади и был вынужден лететь из Ростова-на-Дону другим рейсом.

Напомним, ранее младший сын известных российских актеров Василия Ланового и Ирины Купченко, 37-летний Сергей Лановой, скончался в Санкт-Петербурге. Он страдал от алкогольной и наркотической зависимости.