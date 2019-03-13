БДСМ-группа, блогер-андрогин, "женщина-гора": чем будет удивлять Евровидение-2019

Евровидение-2019 состоится в Тель-Авиве с 14 по 18 мая / Фото: eurovision.tv

Песенный конкурс Евровидение существует с 1956 года, и с начала 1970-х стали появляться артисты, которые делают ставку вовсе не на песню – они пытаются прославиться и получить поддержку зрителей с помощью яркого и эпатажного шоу.

Кончита Вурст, рокеры Lordi, певица-транссексуал Дана Интернешнл - в этом году список "фриков" песенного конкурса Евровидение щедро пополнится.

"Главред" собрал выступления четырех артистов, которые ярко выделяются на фоне остальных участников Евровидения-2019.

1. Hatari

Hatari / Фото: eurovision.tv

Представителей Исландии эпатажную сатирическую группу арт-эстрадного искусства Hatari в сети называют "смесью Rammstein и Maruv".

На сцене своего отбора на песенный конкурс артисты устроили настоящий БДСМ-перформанс, на фоне которого выступление Maruv действительно выглядит "интеллигентной провокацией".

Коллектив описывает себя как "антикапиталистическую БДСМ-группу техно-исполнительского искусства" и утверждает, что основной целью группы является падение капитализма.

На конкурсе Hatari планируют исполнить песню Hatrið mun sigra — "Ненависть восторжествует".

2. Билал Хассани

Билал Хассани / Фото: eurovision.tv

19-летний блогер-андрогин Билал Хассани представит Францию с песней под названием Roi ("Король").

Парень, которого прозвали "второй Кончитой Вурст", отличается тем, что он выступает в женском образе: яркий макияж, манерное поведение и длинные волосы стал причиной многочисленных угроз и травли со стороны соотечественников.

Хассани родился в Париже, но его семья родом из Марокко. Еще с 15 лет парень увлекся творчеством Кончиты Вурст, которая выиграла Евровидение в 2012 году, и решил пойти по стопам кумира.

3. Кейт Миллер-Хайдке

Кейт Миллер-Хайдке / Фото: eurovision.tv

От Австралии на Евровидении выступит Кейт Миллер-Хайдке с песней Zero Gravity.

"Женщина-гора", "Башня Евровидения", "Дива Плавалагуна" с "5 элемента" - как только не называют в сети Миллер-Хайдке за необычный образ, композицию и номер.

На сцене она зафиксирована на вершине своего гигантского платья, для которого соорудили специальную конструкцию. Кроме того, в номере певицы сзади нее на высоком шесте качается со стороны в сторону акробат в темном одеянии.

4. Конан Осирис

Конан Осирис / Фото: eurovision.tv

Покорять Евровидение-2019 с необычным электрофольковым треком Telemóveis о мобильных телефонах и их пагубном влиянии на жизнь людей будет представитель от Португалии Конан Осирис.

На сцене своего нацотбора артист появился в оригинальном белом наряде с перьями, необычным золотистым аксессуаром на голове и имитацией длинных ногтей на левой руке. Особой эксцентричности добавили номеру и танцевальные движения, исполненные самим певцом и его подтанцовкой.

Напомним, 64-й по счету международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Ранее Сергей Лазарев презентовал песню для Евровидения.