Стало известно, когда и где похоронят Юлию Началову - СМИ

Юлия Началова / Instagram певицы

Скончавшуюся накануне российскую поп-певицу Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище в столице РФ.

Такое сообщение в воскресенье, 17 марта, опубликовало агентство РИА Новости со ссылкой на собственные источники в мэрии Москвы. По его данным, церемония похорон певицы запланирована на вторник, 19 марта.

Напомним, Началова умерла 16 марта в одной из больниц столицы РФ после того, как у нее обострилось тяжелое заболевание. Позднее журналисты узнали, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы от брака с футболистом Евгением Алдониным. Затем Виктор, отец Юлии Началовой, откровенно рассказал о причинах ее смерти.

