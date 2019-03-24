"Такое гауно смотрим": Садальский размазал супруга Пугачевой

Станислав Садальский считает Максима Галкина бездарностью / tochka.net

Шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин является бездарностью, который незаслуженно ведет передачи на ТВ.

Об этом заявил актер Станислав Садальский, комментируя слова Галкина о том, что работая 20 лет на телевидении он разбирается в нем луче, чем зрители.

"Вот такое гауно мы 20 лет и смотрим... Макс, не говорите ерунды! Когда будет у талантливых людей РФ, свободный доступ на ТВ, как у вас, даже не знаю, за какие заслуги, вы ведёте бездарные, как и вы, шоу, вроде "звёзды-гипноза", "Максим-Максим" (передачи стыдливо убирают за отсутствием зрителей) - тогда посмотрим, кто талантлив, а кто Галкин помет", - написал Садальский в Instagram.

Напомним, ранее Садальский рассказал подробности болезни Пугачевой. Он убежден, что своих недавним похудением Алла Борисовна также "обязана" своему заболеванию.