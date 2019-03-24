Лазарев дал себе напутствие накануне Евровидения

Сергей Лазарев решил накануне конкурса не паниковать / instagram.com/lazarevsergey

Представитель России на Евровидении-2019 в Израиле Сергей Лазарев, с оглядкой на упущенную победу на конкурсе в 2016 году, рекомендовал себе в этот раз не слушать прогнозы букмекеров и заявления посторонних наблюдателей.

"Я помню, как в 2016 году даже перед выступлением все ко мне подходили и говорили: "Ты победитель — это точно на сто процентов". И я понял, что рано делать предположения, и может произойти что угодно", - сказал исполнитель, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в интервью, опубликованном на официальном YouTube-канале конкурса.

Лазарев подчеркнул, что намерен сосредоточится на себе и терять уверенность в своих силах.

"Я желаю себе быть сильным, получать удовольствие и ни о чем не жалеть", - подытожил артист.

Напомним, букмекеры изменили свои прогнозы о шансах на победу Сергея Лазарева на Евровидении-2019 после премьеры его песни.

Ранее Лазарев, который вновь будет представлять Россию на Евровидении-2019, презентовал песню, с которой намерен побороться за победу в Тель-Авиве. Композиция под названием Scream написана Филиппом Киркоровым вместе с композитором Димитрисом Контопулосом.