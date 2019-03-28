"Девушка Бонда" Ольга Куриленко показала, как выглядела в 15 лет

Ольга Куриленко поделилась архивным фото / instagram.com/olgakurylenkoofficial

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась снимком из личного архива.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась фото из своей первой модельной фотосессии. В черно-белом кадре 15-летняя Куриленко запечатлена в белом платье в цветочный принт с двумя длинными косичками.

"Нашла свою первую модельную фотосессию. Мне здесь 15 лет", - подписала фото Куриленко.

Поклонники восхитились красотой юной Ольги, отметив, что украинки - поистине красивые девушки.

"Чудесное фото. Завораживает!", "Знала ли эта девочка тогда, что быть ей девушкой Бонда", "Все-таки украинки самые красивые…", "Украинская красотка", "Ничуть не изменилась", - писали юзеры.

Ольга Куриленко показала себя в 15 лет / instagram.com/olgakurylenkoofficial

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