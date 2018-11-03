"Потрясающе красивая": "Девушка Бонда" Ольга Куриленко восхитила Сеть видом без макияжа

3 ноября 2018, 04:53

Знаменитость показала естественную красоту.

Ольга Куриленко
Ольга Куриленко восхитила внешностью без макияжа / https://www.instagram.com/olgakurylenkoofficial/?utm_source=ig_embed

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко восхитила поклонников внешностью без грамма косметики.

На своей странице в Instagram она поделилась селфи, на котором без макияжа и укладки, демонстрируя естественную красоту.

"Не могу поверить, что прошло больше месяца с того времени, как я была в SHA Wellness (оздоровительный комплекс. - Ред.). Скучаю по ощущению хорошего отдыха", - написала Куриленко.

Подписчики не скупились на комплименты, и назвали ее "потрясающе красивой".

"Красотуля… Так редко бывает естественная милота", "Олечка, и не накрашенная красивая", "Ой, какая красивая, настоящая!", "Потрясающе красивая", - расхваливали подписчики.

Ранее Ольга Куриленко покорила поклонников снимком совершенной фигуры.

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Ольга Куриленко девушка Бонда
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