"Потрясающе красивая": "Девушка Бонда" Ольга Куриленко восхитила Сеть видом без макияжа

Ольга Куриленко восхитила внешностью без макияжа / https://www.instagram.com/olgakurylenkoofficial/?utm_source=ig_embed

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко восхитила поклонников внешностью без грамма косметики.

На своей странице в Instagram она поделилась селфи, на котором без макияжа и укладки, демонстрируя естественную красоту.

"Не могу поверить, что прошло больше месяца с того времени, как я была в SHA Wellness (оздоровительный комплекс. - Ред.). Скучаю по ощущению хорошего отдыха", - написала Куриленко.

Подписчики не скупились на комплименты, и назвали ее "потрясающе красивой".

"Красотуля… Так редко бывает естественная милота", "Олечка, и не накрашенная красивая", "Ой, какая красивая, настоящая!", "Потрясающе красивая", - расхваливали подписчики.

Ранее Ольга Куриленко покорила поклонников снимком совершенной фигуры.