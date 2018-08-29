"Девушка Бонда" Ольга Куриленко покорила поклонников снимком совершенной фигуры

Знаменитость отправилась отдыхать на яхте.
Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко похвасталась фигурой в бикини.
На своей странице в Instagram она поделилась фото, на котором позирует на яхте в необычном купальнике.
Подписчики по-разному отреагировали на фото: одни посчитали, что купальник очень плотно сидит на груди знаменитости, и перетянул бюст, другие же не обратили на это внимание, и расхвалили ее формы.
"Грудь не болит? Сильно перетянуто", "Сногсшибательная красота!", "Горяча", "Это лучшее фото", - писали юзеры.
Ранее Ольга Куриленко показала судьбоносное фото 25-летней давности.