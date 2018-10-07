Куриленко ностальгирует за отдыхом на Азовском море: опубликованы фото

Ольга Куриленко скучает за местами своего детства / Фото: Instagram/Ольга Куриленко

Известная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала летние фото, которые она сделала во время поездки к родственникам в Бердянск Запорожской области.

"Уже хочется опять на каникулы и купаться в Азовском море!", - подписала знаменитость снимки в Instagram.

На кадрах Куриленко плавает в стильном черно-белом купальнике, наслаждаясь волнами знакомого с детства Азовского моря. В Бердянске актриса провела последние дни минувшего лета.

"Даже после самых прекрасных и комфортабельных морских курортов обожаю Азовское море. Запах моря, хруст ракушек под ногами, мягкий песочек, и косы с теплой водой", "И Азов улыбнулся в ответ", "Я так и представила, как звездные подписчики Ольги гуглят, где это такое море находится", "Оно одно такое - самое теплое, самое мелкое, самое несоленое и самое родное", "Очень похвально. Что вы помните и любите свои родные края", - написали подписчики голливудской звезды в комментариях.

/ Фото: Instagram/Ольга Куриленко

/ Фото: Instagram/Ольга Куриленко

Как ранее сообщалось, Куриленко похвасталась фигурой в бикини во время отдыха на яхте.