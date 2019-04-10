"На дебатах будет третий кандидат!": Дядя Жора взорвал сеть предвыборным видео

Дядя Жора снял яркое видео о выборах / Главред

Украинский шоумен и ведущий Дядя Жора (Вадим Мичковский) записал яркое видео о предстоящем втором туре выборов президента Украины.

На своей странице в Instagram выложил "предвыборный" ролик, в котором он примерил образ кандидата в президенты Петра Ивановича Здуна. Его наряд особенно позабавил подписчиков: Дядя Жора оделся в рубашку, пиджак, галстук с принтом, яркие пляжные шорты и кроксы.

В видео, снятом в Египте, он показывал официанту, как нужно заметать пол и вытирать стол, в конце показав "предвыборный" лозунг: "Навел порядок на пляже – наведет и в стране".

"На дебатах будет третий кандидат! Если пройдет на стадион. Еще один выпуск из Египта. Напишите в комментах, какие вопросы Вы хотите задать или обсудить? П.И.Здун задаст кому-то...", - подписал ролик Дядя Жора.

Подписчики бурно отреагировали на видео, признавшись, что юморист – лучше нынешних кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

"Да все они... Здуны. Все. И Зе - тоже Здун. И П - Здун", "Порошенко наш П.И.Здун", "Вы лучше нынешних кандидатов", "Если Дядя Жора пойдет в депутаты, я за него проголосую", - отреагировали юзеры.

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