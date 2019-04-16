"Мы не попрощались": Ани Лорак показала эмоциональный клип-исповедь, снятый в Киеве

Ани Лорак представила новый клип / Фото: Пресс-служба

Украинская певица Ани Лорак, которая официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, выпустила новый клип на песню Я тебя ждала о новом этапе своей жизни.

Видео появилось на официальном YouTube-канале певицы. Сьемки клипа проходили в Киеве, режиссером стала Катя Царик.

Я тебя ждала - это новая история от Лорак - очень личная, очень искренняя. Певица стала автором музыки, текст песни она создавала совместно с талантливой командой 90210. Этой работой певица ознаменует новый этап своей жизни, назвав эту песню "историей, которая соткана из чувств".

"Сначала была музыка. Я работала на студии, услышала бит и стала напевать разные мелодии, и очень быстро появилась фраза "я тебя ждала". А уже потом были куплеты, они давались не просто, мы переделывали их много раз, но я довольна результатом работы, которую мы создавали больше шести месяцев", – отметила Лорак.

Напомним, Лорак развелась с Муратом Налчаджиоглу спустя почти 10 лет брака, 31 января. Причиной расторжения брака стала измена Мурата – его в конце июля 2018-го заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра, а далеко за полночь пара вместе покинула заведение. В декабре 2018-го певица подала иск о расторжении брака.

Напомним, в разводе Ани Лорак и Мурата всплыли новые подробности.

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