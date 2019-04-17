"Подходит пед*раст, голубенький мальчик": Панкратов-Черный устроил дебош в самолете

Панкратов-Черный требовал бизнес-классе водки / Фото: kp.ru

Народного артиста РФ Александра Панкратова-Черного в состоянии сильного алкогольного опьянения вывели из салона самолета Барнаул-Москва по причине неадекватного поведения.

"Сегодня со спектаклем летим. Панкратов-Черный, сольно. Бортпроводники и полиция - статисты. Транзитные пассажиры - звуковой фон", - подписал видео в Inastagram очевидец произошедшего.

Артист пожаловался, что попросил у бортпроводника водки, но тот увидел, что пассажир уже в нетрезвом состоянии и потребовал покинуть салон самолета. Панкратов-Черный начал жаловаться во всеуслышание, что его права нарушили.

Актер рассказал, что едет в Москву со своей родины, с Алтая. А затем собирается "в Украину, в Донецк".

Командир судна вызвал полицию, на артиста составили протокол и вывели из самолета.

Позже в аэропорту Панкратов-Черный заявил, что его из салона самолета выгнал "пед*раст, голубенький мальчик".

Опубликовано Олегом Кашиным Среда, 17 апреля 2019 г.

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