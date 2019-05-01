"Просто жуть": Фанаты разнесли Ани Лорак за неудачный наряд

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Скандальную украинскую поп-певицу Ани Лорак (ныне живущая и работающая в России) жестко раскритиковали фанаты за неудачный наряд.

Исполнительница выложила фото, на котором она анонсирует концерт в городе Оснабрюк одетой в брючный костюм свободного кроя со "змеиным" принтом.

"Увидимся вечером!" — подписала она снимок. Фанаты, однако, ее наряда не оценили.

Лорак, анонсируя очередной концерт в Оснабрюке (Германия). "Красотка, а вот брюки — просто катастрофа", "Просто жуть", "Что-то как-то не то", "Красавица. Но брюки сильно полнят", "Эти брюки не для вас", — написали они.

Напомним, ранее Ани Лорак восхитила Сеть снимком в латексе, а также вызвала большой ажиотаж в интернете фото с родными братьями.