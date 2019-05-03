Звезда сериала Все женщины - ведьмы приедет в Украину

Роуз Макгоуэн приедет в Одессу в июле / 24tv.ua

Голливудская актриса, звезда сериала Все женщины Роуз Макгоуэн впервые приедет в Украину уже этим летом.

Актриса станет специальным гостем 10-го Одесского международного кинофестиваля, который пройдет с 12 по 20 июля, сообщили в пресс-службе ОМКФ.

Роуз Макгоуэн известна по ролям в кинофильмах Поколение игры DOOM, Крик, Грайндхаус, Королевы убийства, Конан-варвар, Планета страха. Зритель также хорошо знает ее по роли Пейдж Мэтьюс в телесериале Все женщины - ведьмы, в котором Макгоуэн снималась с 2001 по 2006 годы.

Ранее стало известно, что в Киев приедет актер, сыгравший Короля Ночи в Игре престолов.

Также Нетта Барзилай выступит на Atlas Weekend в Киеве.