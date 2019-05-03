"Похудела очень": Ани Лорак в Германии покрасовалась в повседневном образе

Ани Лорак показала фото в повседневном образе, сделанное в Германии / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) опубликовала фотографию, на которой запечатлена в повседневном образе.

Артистка позировала в джинсах и в спортивной кофте в немецком городе Франкфурт-на-Майне, а потом разместила снимок в Instagram.

Исполнительница поделилась, что в пятницу, 3 мая, у нее выходной, а в субботу, 4 числа, запланирован ее концерт в Оффенбахе.

Фото артистки за 3 часа собрало более 46 тысяч лайков. Ряд интернет-пользователей заметили, что исполнительница похудела. "Похудела очень", — отметила makhmudova7887.

"Похудела так хорошо", — поделился мнением michalkov_vitaliy. "Да, фигура подросткам на зависть!" — написал bulatniysergey.

Напомним, в конце июля 2018 года в одном из караоке-баров Киева мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки.

Супруг певицы обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже стало известно, что Ани Лорак развелась с мужем.